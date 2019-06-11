Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca herkesi şaşırttı! Oktay Kaynarca hayranları...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu Ege kıyılarında aldı. Her yaz yaptığı gibi bu yaz da tekneyle denize açılan Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Çocuklara olan düşkünlüğü ile bilinen Oktay Kaynarca hayranları, EDHO'nun Hızır Reis'inin baba olmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bebek fotoğrafıyla takipçilerinden, "Eline çok yakışıyor." yorumları alan Oktay Kaynarca'nın yaşı merak konusu oldu. Daha önce bir kez evlenen Oktay Kaynarca kaç yaşında? Gerçek herkesi şaşırttı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'nın yaşı...
11.06.2019 14:32
- Son Güncelleme: 11.06.2019 14:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin maviş gözlü Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayranları şok oldu. EDHO sezon finali ile soluğu Ege'de alan Oktay Kaynarca, Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kucağında bebekle kameralara poz veren Oktay Kaynarca'ya hayranlarından baskı var.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hayranları, bir kez başından evlilik geçmiş olan ve çocukları çok seven Kaynarca'nın bir an önce evlenip çocuk sahibi olmasını istiyorlar. Daha önce verdiği bir röportajda zamanında çocuk yapmadığı için pismanlık duyduğunu belirten Oktay Kaynarca'nın yaşı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yaşı!
DİĞER GALERİLER