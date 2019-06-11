Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca herkesi şaşırttı! Oktay Kaynarca hayranları...

Hayranları, bir kez başından evlilik geçmiş olan ve çocukları çok seven Kaynarca'nın bir an önce evlenip çocuk sahibi olmasını istiyorlar. Daha önce verdiği bir röportajda zamanında çocuk yapmadığı için pismanlık duyduğunu belirten Oktay Kaynarca'nın yaşı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın yaşı!