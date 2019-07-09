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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri

İnanamayacaksınız... atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine veda ederken, vatandaşlar Hızır Reis ile ilgili araştırmalara devam ediyor. EDHO'nun yıldızının yıllar içindeki değişimi ise çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Oktay Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri...

09.07.2019 20:05 - Son Güncelleme: 09.07.2019 20:30
Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca'nın Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca sosyal medyayı salladı. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi...

Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca'nın Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri

BEHZAT UYGUR

Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğraf.

Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca'nın Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri

BEHZAT UYGUR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine veda ediyor. EDHO sezon finali bölümünde, öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. EDHO 139. bölümde ölümle burun buruna kalan Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, hayranları tarafından mercek altına alındı. EDHO'nun yıldızının yıllar içindeki değişimi ise çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş Hızır'ının şok eden gençlik halleri!

Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca'nın Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri

HATİCE ŞENDİL

Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayrete düşürdü! Oktay Kaynarca'nın Kaynarca'nın şoke eden gençlik halleri

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