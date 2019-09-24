Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca’yı hiç böyle görmediniz!

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon bölümleri ile izleyiciyle buluştu, hasret son buldu. Dizinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ise EDHO ile birlikte Türkiye'nin en sevilen ve takip edilen isimlerinden bir haline geldi. Hal böyle olunca hakkında her detay merak ediliyor. Oktay Kaynarca'nın gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar da sosyal medyayı salladı. Oktay Kaynarca'nın yıllar içerisindeki değişimi hem şaşırtacak hem de zamanın nasıl hızlı geçtiğini bir kez daha kanıtlayacak. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi...

24.09.2019 09:54 - Son Güncelleme: 24.09.2019 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





