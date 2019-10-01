Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki şaşırtan değişimi

Yeni bölümleriyle sezona bomba gibi bir giriş yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. EDHO'nun 'Hızır'ı Oktay Kaynarca yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

01.10.2019 22:12 - Son Güncelleme: 01.10.2019 22:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





