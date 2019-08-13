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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı şok etti! Dönüp bir daha baktılar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın kardeşi ile fotoğrafını görenler şok oldu. Atv'nin başarılı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakteri ile büyük ilgi gören Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Kendisiyle birlikte 6 kardeş olan Oktay Kaynarca'nın Turgay Kaynarca ile olan benzerliği herkesi şok etti. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşi ile ortaya çıkan fotoğrafını görenler dönüp bir daha baktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı...

13.08.2019 10:29 - Son Güncelleme: 13.08.2019 10:29
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı şok etti! Dönüp bir daha baktılar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın kardeşi ile ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şok etti. Birbirlerine ikiz kadar benzeyen abi - kardeşin fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile kardeşinin fotoğrafı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı şok etti! Dönüp bir daha baktılar

Yasemin Ellen, Suna Yıldızoğlu'nun kızıdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı şok etti! Dönüp bir daha baktılar

Serhat Özcan ve Reha Özcan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı şok etti! Dönüp bir daha baktılar

Kötü karakterlerin vazgeçilmez oyuncusu Bilal İnci, ve oyuncu Elif İnci'nin babasıdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı şok etti! Dönüp bir daha baktılar

Ayrıca Al Yazmalım filminde Asya ve İlyas'ın çocukları olan Samet'i Elif İnci canlandırmıştır.

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