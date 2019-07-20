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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. EDHO'nun 'Hızır'ı Oktay Kaynarca yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

20.07.2019 19:31 - Son Güncelleme: 20.07.2019 19:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans herkesin gönlüne fethetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim

EDHO'nun 'Hızır'ı Oktay Kaynarca yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yıllar içinde şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca

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