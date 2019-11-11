Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan özel hayatıyla ilgili bomba itiraf!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, oyunculukta en büyük hayalinin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak olduğunu belirtirken, özel hayatıyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Geçmiş hayatının Atv ekranlarında başrol aldığı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a benzediğini belirten Oktay Kaynarca, hayatını "Doğu'dan, o dönem çok sert bir coğrafyadan gelip tutunmaya çalışan ve ağır bedeller ödeyen, dolayısıyla da sert kuralları olan bir ailenin çocuğuyum. Babamı küçük yaşta kaybettiğim için; amcalarım, kardeşlerim, eşleri ve çocukları, hep beraber büyük bir ailenin içinde büyüdük aslında. Neredeyse Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin senaryosu gibiydi. Hâlâ önüme her bölümün senaryosu geldiğinde, içinde bizden çok şey görür gülümserim." şeklinde anlattı. Hayatında uzun bir süredir kimse olmayan EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si, özel hayatıyla ilgili bakın neler söyledi...
11.11.2019 14:35
- Son Güncelleme: 11.11.2019 14:51
OKTAY KAYNARCA'NIN BAŞARI DOLU HAYAT HİKAYESİ!
İşçilikten oyunculuğa uzanan mücadelelerle dolu bir hayat hikayeniz var. Kendi hayatınızı bir başarı hikayesi olarak görüyor musunuz?
- Hayatla mücadele etmeden, hedefler koymadan ve bunun için çaba harcamadan başarılı olmanız, bana göre söz konusu değil. Son 25 yıldır ciddi şekilde gözlemlediğim bir popüler kültür erozyonu var. Net olarak pompalanan şu: Ünlü ol, yırt! Ama bana göre başarının iki yolu var: Ya herkesten iyisini yapmak ya da herkesten başka bir şey yapmak. Yani sonuç; hep çalışmak.
DİĞER GALERİLER