Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan özel hayatıyla ilgili bomba itiraf!

OKTAY KAYNARCA'NIN BAŞARI DOLU HAYAT HİKAYESİ!

İşçilikten oyunculuğa uzanan mücadelelerle dolu bir hayat hikayeniz var. Kendi hayatınızı bir başarı hikayesi olarak görüyor musunuz?

- Hayatla mücadele etmeden, hedefler koymadan ve bunun için çaba harcamadan başarılı olmanız, bana göre söz konusu değil. Son 25 yıldır ciddi şekilde gözlemlediğim bir popüler kültür erozyonu var. Net olarak pompalanan şu: Ünlü ol, yırt! Ama bana göre başarının iki yolu var: Ya herkesten iyisini yapmak ya da herkesten başka bir şey yapmak. Yani sonuç; hep çalışmak.

