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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Oktay Kaynarca, sergilediği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

01.05.2020 23:16 - Son Güncelleme: 01.05.2020 23:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





