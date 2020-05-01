RAMAZAN İMSAKİYE
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Oktay Kaynarca, sergilediği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

01.05.2020 23:16 - Son Güncelleme: 01.05.2020 23:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın EDHO 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, dizide sergilediği performans herkesin gönlüne fethetti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın EDHO 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Dizinin 'Hızır Çakırbeyli'si Kaynarca'nın yıllar önceki o fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın EDHO 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın EDHO 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın EDHO 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca

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