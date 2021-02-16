Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz''ın Ceylan'ına bakın! Sanem Çelik'in güzelliği sosyal medyayı salladı
Genç yaşta büyük sıkıntılar çeken ve etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalan EDHO'nun Ceylan'ı, durum her ne kadar böyle olsa da kendini karanlığa mahkum etmeyen, hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymayan gözü kara bir karakter. Son olarak ensesine silah dayanan Ceylan, EDHO 182. bölüm fragmanında İlyas'ın "Ceylan abla hayatta mıydı?" sözleri sonrası hayranlarını meraklandırdı. Fragmanla birlikte 'EDHO'da Ceylan ölecek mi, diziye veda edecek mi?' sorusu gündeme geldi. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de kendisine hayran bırakan oyuncu Sanem Çelik'i yakın takibe alan hayranları, 45 yaşındaki oyuncunun duru güzelliğine hayran kalıyor...
16.02.2021 09:46
- Son Güncelleme: 16.02.2021 10:53
CEYLAN ÖLECEK Mİ?
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Namlunun ucundaki Bahar Sincanlı EDHO 182. fragmanda görünürken namlunun diğer ucundaki Ceylan'ın görünmemesi merak uyandırdı. Bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan EDHO'da şaşırtan gelişmeler yaşanacak.