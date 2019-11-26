Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekici avukatı Sema Öztürk'ün fotoğrafı olay oldu! Onu hiç böyle görmediniz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla avukatı Sema Öztürk'ün gençliği merak konusu oldu. EDHO'da canlandırdığı Damla karakteri ile güçlü bir kadın profili sergileyen Sema Öztürk, gerçek hayatta da güçlü bir kadın olduğunu ve böyle bir rolde olmaktan mutlu olduğunu vurguladı. Peki herkesin merak ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk'ün gençliğine ait ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor. İşte EDHO oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri...