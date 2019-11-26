Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekici avukatı Sema Öztürk'ün fotoğrafı olay oldu! Onu hiç böyle görmediniz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bu sezon dahil olan Sema Öztürk, canlandırdığı avukat 'Damla' karakteriyle kısa sürede fark yaratmayı başardı. Dizide tuttuğunu koparan, güçlü kadın profilindeki Sema Öztürk'ün gençlik hali merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için beş haftada 6 kilo verdiğini itiraf eden Öztürk, EDHO'daki Damla karakteri ve gerçekteki Sema için,"Kimi zaman güçlüyüm, kimi zaman değilim... Aslında duygusal bir yapım var sadece en yakınlarıma açabildiğim... Benim içimde kırılgan, naif bir kız çocuğu var büyümeyen. Hümanist, duygusal, romantik, neşeli, umut dolu bir kız çocuğu o ve ben onu korumak adına güçlüyüm. Evet hayata karşı da çok güçlüyüm, mücadeleci bir yapım var. Aslında bütün kadınlar çok güçlü." diyen Sema Öztürk'ün gençliğine ait ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla avukatı...
26.11.2019 17:32
- Son Güncelleme: 26.11.2019 17:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla avukatı Sema Öztürk'ün gençliği merak konusu oldu. EDHO'da canlandırdığı Damla karakteri ile güçlü bir kadın profili sergileyen Sema Öztürk, gerçek hayatta da güçlü bir kadın olduğunu ve böyle bir rolde olmaktan mutlu olduğunu vurguladı. Peki herkesin merak ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Damla'sı Sema Öztürk'ün gençliğine ait ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor. İşte EDHO oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri...
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