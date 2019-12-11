Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a o isim geri mi dönüyor? EDHO 151. son bölümde büyük ipucu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölümde Sevda ve Hızır'ın veda sahnesi geceye damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonda kadroya dahil olan Naz Elmas, dizide Sevda karakterine hayat veriyor. Hızır'ın kendisine ihanet ettiğini düşünen Sevda sonunda gitmeye karar verdi. Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım"diyerek eski aşkına veda etti. Son olarak, "Sevdiğin kadınla ol!" diyen Sevda'nın Hızır'a bahsettiği kişi EDHO'da bir dönem Nazlı karakterine hayat veren Müjde Uzman mı yoksa Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölümde Hızır ve Sevda'nın veda sahnesi geceye damga vurdu! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hızır ile eski sevgilisi Sevda bir araya gelerek yüzleşti. Sevda rolüyle diziye katılan Naz Elmas ise dün akşam yayınlanan bölümden sonra diziden ayrıldı.
Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım. Sevdiğin kadınla ol Hızır!" diyerek eski aşkına veda etti. Sevda'nın son sözü izleyicide büyük merak uyandırdı. Hızır'ın sevdiği kadın bir zamanlar aşk yaşadığı Nazlı mı yoksa Ceylan mı?
"İKİNİZİ DE SİLDİM ATTIM"
Hızır ve Sevda'nın veda sahnesinin yanı sıra Haşmet ile Emine'nin evlendiklerini açıklaması diziye damga vurdu. Emine'nin kardeşi evlilik haberini duyunca çılgına döndü. Tipi, ablası ve Haşmet'e bağırarak, "Bitti abla. Haşmet de bitti. Eğer ikinizi burada bir şey yapmıyorsam, anne dediğim insanın hatırınadır. İkinizi de sildim attım" dedi.
Sanem Çelik - Ceylan
Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.
1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.
1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.
Müjde Uzman - Nazlı
Müjde Uzman 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pazarlama müdürlüğü ve müzik yazarlığı yapan Müjde Uzman, aynı zamanda modellik ve oyunculukta yapıyor.
Kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.
2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi iddialı dizilerin oyuncu kadrosuna adını yazdırdı. Uzman halen oyunculuk yapmaya devam ediyor.