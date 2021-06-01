Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setini basıp oyunculara saldırmışlardı... İddianamede ortaya çıkan şok detaylar!

2 ŞÜPHELİYE 13 YIL 7 AY 15'ER GÜN HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 4 yıl 1 ay 22'şer günden 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam hakkında da "Birden fazla kişi ile tehditö suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.