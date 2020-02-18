Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması
Candan Erçetin, geçtiğimiz günlerde 26 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hakan Karahan'a aldığı doğum günü hediyesiyle herkes şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Hakan Karahan ile mutlu bir birlikteliği olan Candan Erçetin, sevgilisine aldığı doğum günü hediyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski EDHO oyuncusu Hakan Karahan, sevgilisi Candan Erçetin'in kendisine hediye olarak aldığı keçi hakkında bakın neler söyledi... Candan Erçetin kaç yaşında? Hakan Karahan kaç yaşında?
Yılın belirli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı Köyü'ndeki çiftliğinde yaşayan Candan Erçetin, geçtiğimiz günlerde 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak aldığı hediyeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren Hakan Karahan ise sevgilisinin aldığı hediye hakkında ilk kez konuştu.
Candan Erçetin, sevgilisi Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi aldı. Hayvanları çok seven Hakan Karahan'ın, Erçetin'in bu hediyesi sonrası oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Şaşırtan 60. yaş günü hediyesi!Lüleburgaz'daki çiftliklerinde organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin'in mahsulleriyle kışlık domates ve turşu da yaptığı da biliniyor.