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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

Candan Erçetin, geçtiğimiz günlerde 26 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hakan Karahan'a aldığı doğum günü hediyesiyle herkes şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Hakan Karahan ile mutlu bir birlikteliği olan Candan Erçetin, sevgilisine aldığı doğum günü hediyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski EDHO oyuncusu Hakan Karahan, sevgilisi Candan Erçetin'in kendisine hediye olarak aldığı keçi hakkında bakın neler söyledi... Candan Erçetin kaç yaşında? Hakan Karahan kaç yaşında?

18.02.2020 14:19 - Son Güncelleme: 18.02.2020 14:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

Yılın belirli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı Köyü'ndeki çiftliğinde yaşayan Candan Erçetin, geçtiğimiz günlerde 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak aldığı hediyeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren Hakan Karahan ise sevgilisinin aldığı hediye hakkında ilk kez konuştu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

Candan Erçetin, sevgilisi Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi aldı. Hayvanları çok seven Hakan Karahan'ın, Erçetin'in bu hediyesi sonrası oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Şaşırtan 60. yaş günü hediyesi!Lüleburgaz'daki çiftliklerinde organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin'in mahsulleriyle kışlık domates ve turşu da yaptığı da biliniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

"BÜYÜTÜLECEK BİR KONU DEĞİL"

Hakan Karahan, "Büyütülecek bir konu değil. Çiftliğimizde yaşayan keçiler büyüyor. Candan'ın bana keçi alması beni çok mutlu etti." dedi. Eski Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Hakan Karahan'ın yaşı ve sevgilisi Candan Erçetin'in yaşı ise merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

PINAR ALTUĞ

45 yaşında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

KENAN İMİRZALIOĞLU

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