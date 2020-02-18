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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'in sevgilisinden 'keçi' açıklaması

Candan Erçetin, geçtiğimiz günlerde 26 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hakan Karahan'a aldığı doğum günü hediyesiyle herkes şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Hakan Karahan ile mutlu bir birlikteliği olan Candan Erçetin, sevgilisine aldığı doğum günü hediyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski EDHO oyuncusu Hakan Karahan, sevgilisi Candan Erçetin'in kendisine hediye olarak aldığı keçi hakkında bakın neler söyledi... Candan Erçetin kaç yaşında? Hakan Karahan kaç yaşında?

18.02.2020 14:19 - Son Güncelleme: 18.02.2020 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





