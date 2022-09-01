Eski yenge Chloe'den çocuk itirafı! Paralar suyunu çekti Chloe geri geldi! Serdar Ortaç'ın kürtaj iddiasına yanıt! 'İlk evliliğimde çok gençtim...'
Serdar Ortaç'la evliliği sona erince İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, bir süre önce yeniden Türkiye'ye geldi. Miss&Mr Model Of Türkiye 2022 yarışmasında jüri koltuğuna oturan Chloe verdiği röportaj ile gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Serdar Ortaç'a gelen çocuk sorusuna "Kaç tane olacaktı, hep Kürtaj oldular... Yazık..." ifadeleri büyük tepki çekmişti. Chloe'den ise adeta cevap niteliğinde açıklama geldi. Ünlü model, "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
01.09.2022 21:21 - Son Güncelleme: 01.09.2022 21:21
Miss&Mr Model Of Türkiye 2022 yarışmasında Chloe Loughnan jüri koltuğuna oturdu. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Chloe kendisine gelen çocuk sorusuna işte böyle cevap verdi...
Eski eşi Serdar Ortaç'ı hakkında icraya başvurması hakkında ise "Kendi yoluma bakıyorum, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Çocuk sorusuna "Kaç tane olacaktı, hep Kürtaj oldular... Yazık..." Şarkıcı, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında ünlü isimler de var mı?" sorusunu ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı, bir şey diyemiyorum" şeklinde cevapladı. açıklamasında bulunan Ortaç'ın ardından bahsettiği ünlü isimlerin kimler olduğu merak edilmişti.