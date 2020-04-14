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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi! Dinleme skandalının ardından...
Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi! Dinleme skandalının ardından...
Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlenmiş ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açmıştı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası almıştı. Aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana giden ve orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca yaşanan tartışma snrasında eski kayınpederini tehdit eden Sülün hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
14.04.2020 09:39
- Son Güncelleme: 14.04.2020 09:53
Türkiye Güzeli Sinem Sülün, eski kaynanası ve kayınpederiyle bir mekanda karşılaşınca tartışma çıktı. Eski kayınpederini tehdit eden Sülün'e dava açıldı.
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DİNLEME SKANDALI
Manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası aldı.
5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sinem Sülün, bu olaydan aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana gitti. Orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Türkiye güzeline kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor.