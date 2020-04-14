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Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün hakkında 5 yıla kadar hapis istemi! Dinleme skandalının ardından...

Eski Türkiye Güzeli Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlenmiş ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açmıştı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalide 2.5 yıl hapis cezası almıştı. Aylar sonra kardeşiyle Etiler'de bir restorana giden ve orada eski eşi, kaynanası ve kayınpederiyle karşılaşınca yaşanan tartışma snrasında eski kayınpederini tehdit eden Sülün hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

14.04.2020 09:39 - Son Güncelleme: 14.04.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





