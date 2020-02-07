Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?
Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.
Türkiye onu sapsarı saçları, ağır tavırları ve kendisiyle özdeşleşen pembe renkle tanıdı. 61 yaşındaki Boşnak kökenli oyuncu hafızalara böyle kazındı. Peki Banu Alkan'ın eski halini hiç gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmediniz, görseniz de tanımanıza imkan yok. Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in bu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.