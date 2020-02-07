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Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

07.02.2020 16:44 - Son Güncelleme: 07.02.2020 16:44
Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?

Türkiye onu sapsarı saçları, ağır tavırları ve kendisiyle özdeşleşen pembe renkle tanıdı. 61 yaşındaki Boşnak kökenli oyuncu hafızalara böyle kazındı. Peki Banu Alkan'ın eski halini hiç gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmediniz, görseniz de tanımanıza imkan yok. Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in bu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?

AVNİ YALÇIN

Eski hali hayranlarını şoke etti! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son halini gördünüz mü?
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