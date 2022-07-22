Eski gelin adayı Naz Mila’nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

İzdivaç programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan Naz Mila paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiriyor. İnstagram hesabından özellikle müstehcen fotoğraflarını paylaşan Naz Mila, çoğu zaman takipçilerinden linç yese de paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen eski gelin adayı bikini olmadan havuza girdi.