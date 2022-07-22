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Haberler Magazin Eski gelin adayı Naz Mila'nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

Eski gelin adayı Naz Mila'nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila programın final yapmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla adından söz ettiren gelin adayı sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Naz Mila, son paylaştığı video ile takipçilerini şoke etti.

22.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:30
Eski gelin adayı Naz Mila’nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

İzdivaç programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan Naz Mila paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiriyor. İnstagram hesabından özellikle müstehcen fotoğraflarını paylaşan Naz Mila, çoğu zaman takipçilerinden linç yese de paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen eski gelin adayı bikini olmadan havuza girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski gelin adayı Naz Mila’nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

Azerbaycan'da doğup büyüyen eski gelin adayı Naz Mila, Türkiye'de katıldığı bir izdivaç programı ile adını duyurdu.

Eski gelin adayı Naz Mila’nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

Naz Mila, Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Evleneceksen gel' adlı programın en olaylı gelin adayları arasında yer aldı.

Eski gelin adayı Naz Mila’nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

Ardından sosyal medyaya atılan Mila, YouTube kanalından yaptığı açıklamada 15 yaşında bir kızı olduğu ancak görüşemediğini de açıklamıştı.

Eski gelin adayı Naz Mila’nın son paylaşımı yok artık dedirtti! 15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

30 yaşındaki eski gelin adayı ekranların ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.

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