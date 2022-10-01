Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! "Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp..."
Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasında yaşanan velayet davası sebebiyle Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bu durumu kanıtlayan ses kayıtlarının da mahkemeye sunulmasının ardından kayıtlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Mustafa Sandal başta olmak üzere birçok ünlü isim bu duruma kayıtsız kalamadı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Reha Muhtar kızına yaptıklarını doğruladı. İşte detaylar...
01.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 01.10.2022 16:24
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızları Mina'ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu.
Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.