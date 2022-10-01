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Haberler Magazin Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! "Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp..."

Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! "Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp..."

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasında yaşanan velayet davası sebebiyle Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bu durumu kanıtlayan ses kayıtlarının da mahkemeye sunulmasının ardından kayıtlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Mustafa Sandal başta olmak üzere birçok ünlü isim bu duruma kayıtsız kalamadı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Reha Muhtar kızına yaptıklarını doğruladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
01.10.2022 16:21 - Son Güncelleme: 01.10.2022 16:24
Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp...

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızları Mina'ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu.

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Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp...

Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.

Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp...

Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı.

Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp...

Yayınalanan ses kayıtları büyük tepki çekti. Ünlü isimlerin yanı sıra binlerce kişi Muhtar'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Eski eşi Deniz Uğur ifşa etti! Kızına sözlü şiddet gösterdiği ses kayıtları olay olmuştu! Reha Muhtar doğruladı! Fazla dozdan uyuşturucu kullanıp...

Uğur yaptığı açıklamada "Çocuğa şiddet kabul edilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda, ne medya... Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil" dedi.

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