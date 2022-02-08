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Haberler Magazin Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım! Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Eşinin acı haberiyle yıkılan Ece Erken ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Eşine sarılarak verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü sunucu, paylaşımına düştüğü duygusal notla yürekleri sızlattı. İşte 'Ne çok sevmişim ben seni' diyen Ece Erken'in o paylaşımı...

08.02.2022 00:51 - Son Güncelleme: 08.02.2022 00:56
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla bacağından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Eşini acı haberiyle yıkılan Ece Erken ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, Mahmutyazıcıoğlu ile bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Eşine duyduğu özlemi ve sevgiyi dile getiren Erken'in kaleme aldığı satılar ise yürek yaktı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı

Ünlü sunucu, duygusal paylaşımına şu notu ekledi: "Çok özledim be aşkım çok... Ne çok sevmişim ben seni meğer... Canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın"

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