Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yeni paylaşım! ‘Ne çok sevmişim ben seni’ diyen Ece’nin o notu yürek sızlattı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım! Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Eşinin acı haberiyle yıkılan Ece Erken ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Eşine sarılarak verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü sunucu, paylaşımına düştüğü duygusal notla yürekleri sızlattı. İşte 'Ne çok sevmişim ben seni' diyen Ece Erken'in o paylaşımı...
08.02.2022 00:51
- Son Güncelleme: 08.02.2022 00:56
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. 7 kurşunla bacağından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eşini acı haberiyle yıkılan Ece Erken ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.