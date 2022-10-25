Eşi Beril Işık 'iyileşti' iddialarına köpürmüştü! 8 yıldır komada olan Kenan Işık uyansaydı bakın kaç yaşında olacaktı! Meğer evinde...

Dadı isimli dizide canlandırdığı karakterler hafızalara kazınan Kenan Işık son olarak ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunmuştu. Yürüyerek gittiği spor salonundan sedyeyle çıkarılan Işık'ın ve ailesinin hayatı bir daha eskisi gibi olamadı. Spor salonunun saunasında ayağı kayıp düştüğü öğrenilen ünlü ismin komaya girdiği ve 9 yıldır da uyanmadığı biliniyor. Son dönemlerde hakkında sık sık uyandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Bakın Kenan Işık şimdi kaç yaşında....