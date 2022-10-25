Eşi Beril Işık 'iyileşti' iddialarına köpürmüştü! 8 yıldır komada olan Kenan Işık uyansaydı bakın kaç yaşında olacaktı! Meğer evinde...
Rol aldığı dizi ve tiyatro oyunlarıyla ünlenen ardından da sunuculuk yapmaya başlayan Kenan Işık bir süredir komada. Geçtiğimiz yıllarda hakkında 'iyileşti' iddiaları ortaya atılmıştı. Açıklama arkadaşı ve eşinden geldi.
Dadı isimli dizide canlandırdığı karakterler hafızalara kazınan Kenan Işık son olarak ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunmuştu. Yürüyerek gittiği spor salonundan sedyeyle çıkarılan Işık'ın ve ailesinin hayatı bir daha eskisi gibi olamadı. Spor salonunun saunasında ayağı kayıp düştüğü öğrenilen ünlü ismin komaya girdiği ve 9 yıldır da uyanmadığı biliniyor. Son dönemlerde hakkında sık sık uyandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Bakın Kenan Işık şimdi kaç yaşında....
KENAN IŞIK'A NE OLDU?
Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybederek düştü ve kafasını yere çarptı.
Ancak Beril Işık iddiaları yalanlamıştı. 41 yıllık eşi, Kenan Işık için yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" dedi.