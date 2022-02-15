Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler için paraya kıydı! 3 yıl sonra yüzük büyüdü bakın değeri ne kadar! 'Bu zafer hepimizin dostlar'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bombayı patlattı! Eser - Berfu Yenenler çifti sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. 2019 yılında Eser Yenenler Finlandiya'da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti. Evlilik teklifindeki yüzüğün fiyatı yüzünden sosyal medyada dalga konusu olan Eser Yenenler bu sefer paraya kıydı. Aradan geçen 3 yılın ardından ünlü komedyen eşine yeni bir yüzük aldı. Berfu Yenenler yüzüğü "Bu zafer hepimizin dostlar" notuyla paylaştı.
15.02.2022 09:33
- Son Güncelleme: 15.02.2022 09:33
'BU ZAFER HEPİMİZİN DOSTLAR'
Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler için paraya kıydı! 3 yıl sonra yüzük büyüdü, bakın değeri ne kadar!
Berfu Yenenler için "Acayip bir kadınla evlendim. Aşkın ötesi... Bana çok iyi geldi" diyen Eser Yenenler karısına yüzük hediye aldı. 2019 yılında Eser Yenenler Finlandiya'da 2.500 liralık küçük bir tektaşla evlilik teklif etmişti. Evlilik teklifindeki yüzüğün fiyatı yüzünden sosyal medyada dalga konusu olan Eser Yenenler bu sefer paraya kıydı.