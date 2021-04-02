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Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez annelik duygusunu tadan Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini belirterek ikinci ismini açıkladı. İlk bebeğine Kuzey ikinciye ise Mete adını veren Berfu Yenenler, kendisine konulan göbek adına isyan etti. Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne?" diyerek ikinci ismini ilk kez açıkladı. İşte Berfu Yenenler'in göbek adı…

02.04.2021 10:46 - Son Güncelleme: 02.04.2021 10:46
Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

Tescilli güzel Berfu Yenenler, 2019 yılında ünlü oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti. Berfu Yenenler, aynı yıl oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

Yenenler, geçen haftalarda ise ikinci oğlu Mete'yi dünyaya getirdi. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Eser Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık dört kişilik bir aileyiz" notunu düşerek güzel haberi duyurmuştu.

Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

26 yaşındaki Berfu Yenenler de kalp emojisiyle birlikte "Mete Yenenler 25.03.2021-13.12" notunu düştüğü bir paylaşımda bulunmuştu.

Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

'SİZ BANA BUNU NASIL YAPTINIZ?'

Günaydın'da yer alan habere göre; Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini vurgulayarak göbek adını açıkladı.

Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne? Beytiye! Kebap adı yani... İnsan, birine nasıl 'Beytiye' ismini koyar? Bebeğim ben, bebek yahu! Anneme 'Herkes çocuğuna cool isimler veriyor, siz bunu nasıl yaptınız?' diye sitem ettim" şeklinde konuştu.