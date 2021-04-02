Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti

Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez annelik duygusunu tadan Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini belirterek ikinci ismini açıkladı. İlk bebeğine Kuzey ikinciye ise Mete adını veren Berfu Yenenler, kendisine konulan göbek adına isyan etti. Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne?" diyerek ikinci ismini ilk kez açıkladı. İşte Berfu Yenenler'in göbek adı…

02.04.2021 10:46 - Son Güncelleme: 02.04.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





