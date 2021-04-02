Eser Yeneler’in eşi Berfu Yenenler göbek adını ilk kez açıkladı! İsmini koyanlara isyan etti
Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez annelik duygusunu tadan Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini belirterek ikinci ismini açıkladı. İlk bebeğine Kuzey ikinciye ise Mete adını veren Berfu Yenenler, kendisine konulan göbek adına isyan etti. Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne?" diyerek ikinci ismini ilk kez açıkladı. İşte Berfu Yenenler'in göbek adı…
Yenenler, geçen haftalarda ise ikinci oğlu Mete'yi dünyaya getirdi. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Eser Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık dört kişilik bir aileyiz" notunu düşerek güzel haberi duyurmuştu.