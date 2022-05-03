Erşan Kuneri'den ilk fragman yayınlandı yeni fotoğraflar geldi! Erşan Kuneri gerçekte var mı, kim? Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları...
Komedyen Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği Erşan Kuneri'den ilk tanıtım yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak dizinin fragmanı paylaşılır paylaşılmaz yeni fotoğraflar da gelmeye başladı. İlk bölümü 13 Mayıs'ta yayınlanacak dizinin başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak bulunuyor. Peki Erşan Kuneri filmi konusu nedir? Erşan Kuneri gerçekte var mı, kim? İşte Erşan Kuneri dizisinden ilk defa göreceğiniz kareler ve merak edilen soruların yanıtları...
03.05.2022 13:32 - Son Güncelleme: 03.05.2022 13:35
Cem Yılmaz'ın GORA, Arif V 216 gibi filmlerde canlandırdığı Erşan Kuneri dizi oldu. Bir süredir merakla beklenen Erşan Kuneri'nin çekimleri tamamlandı ve ilk fragman geldi. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği filmde Masumlar Apartmanı oyuncularından Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, Güldür Güldür'ün Şevket Hoca'sı Çağlar Çorumlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Netflix az önce Erşan Kuneri'den bir fragman yayınladı ve dizinin 1. bölümü için tarih verdi. Peki Erşan Kuneri gerçekte var mı, kim? Erşan Kuneri dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Netflix Türkiye, Twitter üzerinden ''Kuneri Film sunar: yedi film birden'' açıklamasıyla Erşan Kuneri'den ilk fragmanı paylaştı.