Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’nın ’çapkınlıkta kadınlar suçlu’ sözlerine bomba yorum! Kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmişti

Erman Toroğlu da bu konuda Tuna'yı destekleyecek açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu, "Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. O yüzden çapkın olan erkek değil, kadındır. Kadın isterse olur" diye konuştu.