Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'nın 'çapkınlıkta kadınlar suçlu' sözlerine bomba yorum! Kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmişti
Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'nın 'çapkınlıkta kadınlar suçlu' sözlerine bomba yorum! Kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmişti... Türk spor dünyasının duayen isimlerinden Erman Toroğlu dobralığı ile bilinen bir isim. Çapkınlıkta kadınlar suçlu" açıklaması sonrası tepkileri üzerine çeken Derya Tuna'ya destek veren sözleri ile gündeme gelen Erman Toroğlu, "Hanımlar bana kızmasın ama..." dedi bakın neler söyledi.
Kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmişti... Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'nın 'çapkınlıkta kadınlar suçlu' sözlerine bomba yorum!
Erman Toroğlu son zamanlarda kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile evlenmesiyle ve imajıyla gündeme geliyor. Evlendikten sonra imajını değiştiren Toroğlu, küpe takmaya başladı. Bu konu hakkında konuşan Toroğlu, "Yaklaşık bir yıldır küpe takıyorum. İmajımı çok beğendim" dedi.
"Çapkınlıkta kadınlar suçlu" açıklaması sonrası tepkileri üzerine çektiği hatırlatılınca söze giren Tuna, "Yanlış anlaşıldığım için üzüldüm. Ben genelleme yapmak istemedim. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak öyle bir şey söyledim. Yoksa sadakatsizliğin kadını erkeği yok. Karakter meselesi" dedi.
Erman Toroğlu da bu konuda Tuna'yı destekleyecek açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu, "Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. O yüzden çapkın olan erkek değil, kadındır. Kadın isterse olur" diye konuştu.