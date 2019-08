Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman'dan ilginç itiraf: Paltolarımın cebinde taşıyorum...

Erkenci Kuş dizisindeki Can Divid karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, verdiği bir röportajda dizideki stili ile gerçek hayattaki stili arsında bir bağ olduğunu belirtmişti. Bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek olan Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu, özel hayatında da kış aylarında özellikle postal ve trençkot giymeyi sevdiğini ifade etmişti. Bu röportaj sırasında Can Yaman'ın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Bakın Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman ve diğer ünlülerin garip takıntıları nelermiş...