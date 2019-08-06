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Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman'dan ilginç itiraf: Paltolarımın cebinde taşıyorum...

Erken Kuş dizisiyle yıldızı Parlayan Can Yaman hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Bu akşam Erkenci Kuş final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizide Can Divid karakterine hayat veren başarılı oyuncu Can Yaman'ın ilginç bir takıntısı ortaya çıktı. Dizide başrol paylaştığı oyuncu arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman, paltolarının cebinde bakın ne taşıyormuş... İşte ünlü isimlerin birbirinden ilginç takıntıları...

06.08.2019 16:39 - Son Güncelleme: 06.08.2019 16:59
Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek: Paltolarımın cebinde...

Erkenci Kuş dizisindeki Can Divid karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, verdiği bir röportajda dizideki stili ile gerçek hayattaki stili arsında bir bağ olduğunu belirtmişti. Bu akşam final bölümüyle ekranlara veda edecek olan Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu, özel hayatında da kış aylarında özellikle postal ve trençkot giymeyi sevdiğini ifade etmişti. Bu röportaj sırasında Can Yaman'ın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Bakın Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman ve diğer ünlülerin garip takıntıları nelermiş...

Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek: Paltolarımın cebinde...

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Ünlü şarkıcı Adele martılardan çok korkuyor. Sebebi ise 9 yaşındayken dondurmasını elinden alan bir martı..

Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek: Paltolarımın cebinde...

Kadir Doğulu

Ayak takıntısı olan Doğulu, evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım.'' demişti.

Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek: Paltolarımın cebinde...

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Tatlıtuğ'un en korktuğu şey yalnız kalmak.

Erkenci Kuş'un Albatros'u Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek: Paltolarımın cebinde...

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