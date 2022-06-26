Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Boyunu geçti! Cem Cano Petekkaya kaslarıyla genç kızların yakın takibinde
Kalp krizi geçirdiği iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Erkan Petekkaya iddialara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Haberlerin asılsız olduğunu belirten ünlü oyuncu videonun açıklama kısmına, ''Yine asılsız haber yapmışlar. Sevgiler saygılar. İyi hafta sonları dilerim.'' notunu düştü. Sevenleri rahat bir nefes alırken Petekkaya'nın sosyal medya hesabında yer alan biricik oğlu dikkat çekti. 18 yaşına giren Cem Cano Petekkaya yakışıklılığı ve kaslarıyla genç kızların yakın takibine girdi. Sevenleri oğlunu paylaştığı bir fotoğrafın altına, ''Bu kadar hos bir kadin, bu kadar karizmatik bir erkek ve böyle yakisikli bir evlat.'' yorumunu ekledi.
26.06.2022 15:51 - Son Güncelleme: 26.06.2022 15:51
Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide Delikanlı Sadi karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Erkan Petekkaya dizinin yayımlandığı dönem çok konuşulmuştu. Dizide sokaklarda tek başına hayata karşı direnmeye çalışan Sadi bir şekilde ayakta kalmayı başarmış ve şimdilerde çok zengin bir insan olmuştur. Bir süredir sessizliğe bürünen ünlü oyuncu Sadi karakteriyle yeniden canlandı. Kırmızı Oda'nın yanı sıra Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım, Paramarça gibi dizilerde başrol oynayan oyuncu son olarak kalp krizi iddiasıyla sevenlerini korkuttu.
Erkan Petekkaya'nın yeni projesinin çekimleri esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.