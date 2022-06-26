Erkan Petekkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Boyunu geçti! Cem Cano Petekkaya kaslarıyla genç kızların yakın takibinde

Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide Delikanlı Sadi karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Erkan Petekkaya dizinin yayımlandığı dönem çok konuşulmuştu. Dizide sokaklarda tek başına hayata karşı direnmeye çalışan Sadi bir şekilde ayakta kalmayı başarmış ve şimdilerde çok zengin bir insan olmuştur. Bir süredir sessizliğe bürünen ünlü oyuncu Sadi karakteriyle yeniden canlandı. Kırmızı Oda'nın yanı sıra Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım, Paramarça gibi dizilerde başrol oynayan oyuncu son olarak kalp krizi iddiasıyla sevenlerini korkuttu.