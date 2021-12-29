Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından ilk görüntü geldi işte son sağlık durumu...
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle büyük beğeni toplayan ve son olarak Sana Söz'de rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu. Geçen haftalarda da böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncunun bu sabah operasyon geçirdiği ortaya çıktı. İşte Erkan Petekkaya'nın son hali ve sağlık durumu...
29.12.2021 19:11
- Son Güncelleme: 29.12.2021 19:11
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya, son olarak başrolünü Nehir Erdoğan ile paylaştığı Sana Söz'de rol almıştı.
Böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olan Erkan Petekkaya, geçen haftalarda da böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve hayranlarını korkutmuştu.
AMELİYAT OLDU
Erkan Petekkaya'nın bu sabah operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Kavacık'ta özel bir hastanede bu sabah gerçekleştirilen ameliyat, bir saat 45 dakika sürdü.