Haberler Galeri Magazin Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı

Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı

14 Temmuz'da oğlu Marsel'i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un doğum fotoğrafları doktorundan geldi. Cansu Tosun'un doğum doktoru, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı. İşte eşi Cansu Tosun'un doğumu sırasında yanından bir an olsun ayrılmayan Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Marsel bebeğin dünyaya gözünü açtığı ilk anlar...

20.09.2020 12:38 - Son Güncelleme: 20.09.2020 12:38
Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı

2018 yılında evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geride bıraktığımız temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına aldı. 14 Temmuz'da oğlu Marsel'i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un o anlarını doktoru Instagram'da paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı

Cansu Tosun'un doğum doktoru, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı.

Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı

Doğum doktoru, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

"Marsel'in doğumu için Hollanda'yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10'un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul'da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." ⠀

Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı


"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Toosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel'i onlara sağlıkla getirdi. Marsel'in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde 'Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın' dedi adeta." ⠀

Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı


"Erkan çok başarılı bir oyuncu. Ama Marsel'i gördüğü an havuzda o saf gözyaşlarını akıtırken hiç de rol yapmıyordu bana göre. Sanırım bundan sonra filmlerinde mutluluk gözyaşları dökmesi gerekirse o anları hatırlaması yeterli olacak."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli aşkı çabuk bitti! 'Çok mutluyum' diyen Biran Damla Yılmaz'ın ayrılık nedeni...
Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli aşkı çabuk bitti! 'Çok mutluyum' diyen Biran Damla Yılmaz'ın ayrılık nedeni...