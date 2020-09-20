Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı

Doğum doktoru, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

"Marsel'in doğumu için Hollanda'yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10'un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul'da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." ⠀