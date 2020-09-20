Erkan Kolçak Köstendil doğum havuzunda! Cansu Tosun'un oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları ortaya çıktı
14 Temmuz'da oğlu Marsel'i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un doğum fotoğrafları doktorundan geldi. Cansu Tosun'un doğum doktoru, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı. İşte eşi Cansu Tosun'un doğumu sırasında yanından bir an olsun ayrılmayan Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Marsel bebeğin dünyaya gözünü açtığı ilk anlar...
2018 yılında evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geride bıraktığımız temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına aldı. 14 Temmuz'da oğlu Marsel'i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un o anlarını doktoru Instagram'da paylaştı.
Doğum doktoru, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:
"Marsel'in doğumu için Hollanda'yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10'un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul'da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." ⠀
"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Toosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel'i onlara sağlıkla getirdi. Marsel'in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde 'Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın' dedi adeta." ⠀