Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Şakrak ve Ali Atay oğullarıyla aynı pozu verdi! 'Babalar ve oğulları'
Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Şakrak ve Ali Atay tatilde bir araya geldiler. Muziplikleriyle bilinen Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil verdikleri 'babalar ve oğulları' pozu ile sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. Babalık duygusunu ilk kez ve arkadaşları içerisinde en son yaşayan kişi olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, oğlu Marsel'in yüzünü, şakrak'ın yaptığı paylaşımla ilk kez göstermiş oldu. İşte Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un oğlu Marsel ve ünlülerin çocukları...
05.08.2020 11:35
- Son Güncelleme: 05.08.2020 12:00
Oyuncu Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun, Ali Atay – Hazal Kaya çiftlerinin çocukları ve oğlu Ali'nin de bulunduğu kareyi "babalar ve oğulları" notuyla paylaştı. Şakrak, paylaştığı fotoğrafla 2 hafta önce dünyaya gelen Marsel'in yüzünü de ilk kez göstermiş oldu. İşte ünlülerin çocukları...
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