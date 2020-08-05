Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Şakrak ve Ali Atay oğullarıyla aynı pozu verdi! 'Babalar ve oğulları'

Oyuncu Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun, Ali Atay – Hazal Kaya çiftlerinin çocukları ve oğlu Ali'nin de bulunduğu kareyi "babalar ve oğulları" notuyla paylaştı. Şakrak, paylaştığı fotoğrafla 2 hafta önce dünyaya gelen Marsel'in yüzünü de ilk kez göstermiş oldu. İşte ünlülerin çocukları...