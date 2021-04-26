Erhan Kanioğlu ile boşanan Meral Kaplan evliliğinde yaşadığı dehşeti anlattı! Dayak, uyuşturucu, alıkoyma...

Erhan Kanioğlu ile dört yıldır süren boşanma davanız sonuçlandı. Bu dava sürecinde neler yaşadınız?

Dört yıl oldu ama kızım doğduğundan beri hayatım karakollarda geçti. Ben hamileyken başladı evliliğimde sorunlar. Evlenmeden önce Erhan çok farklıydı. Bana karşı çok kibardı. İnsanlar değişebilir ama Erhan hamile kaldıktan sonra bambaşka bir insan oldu. Bakın, bazıları sanıyor ki ben Erhan'la zengin olduğu için evlendim. Bu doğru değil. Erhan'la tanıştığımda maddi olarak zor bir süreçteydi. Evliliğimizin ilk yıllarında da iflasın eşiğine gelmişti. Hamilelik dönemimde maddi olarak toparlanmaya başladı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maddi olarak güçlendikçe Erhan zalimleşti.