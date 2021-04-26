Erhan Kanioğlu ile boşanan Meral Kaplan evliliğinde yaşadığı dehşeti anlattı! Dayak, uyuşturucu, alıkoyma...
Oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu boşandı! Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. 4 yıldır süren boşanma davasında geçtiğimiz hafta karar çıktı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızı Eda'nın velayetini baba Erhan Kanioğlu'na verdi. Geçen hafta görülen davada Kıbrıslı iş insanı Erhan Kanioğlu'ndan boşanan ancak kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan, yaşadıklarını anlattı. İşte "Eski eşim Erhan benden ayrılmamak için tüm gücüyle bana zarar vermeye çalıştı. Boşanma sürecinde para kazanmam gerekiyordu, çalışmamı bile engelledi, önümü tıkadı." diyen Meral Kaplan'ın dehşete düşüren açıklamaları...
Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, evliliği boyunca yaşadıklarını anlattı. Evliliği boyunca eski eşi Erhan Kanioğlu tarafından şiddet gördüğünü belirten Kaplan "Erhan ilk başlarda çok kibardı. Maddi olarak güçlendikçe zalimleşti" diyerek ekledi: Kızımı alıp bana en büyük zararı vermek istiyordu, bunu başardı. Kızım olmadan yaşamanın anlamı yok artık, ölmek istiyorum.
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan, konuştu. İş adamı eşi Erhan Kanioğlu ile olan evliliği sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Kaplan, şiddet gördüğü günleri, yaşadığı ekonomik sıkıntıları, kızının velayetini kaybettikten sonraki hislerini samimiyetle anlattı. Kaplan, "Erhan'ı kaç kez terk etmeye kalktım, ama her defasında beni durdurmak için psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı, hatta evde çalışan yardımcımla bir olup beni dövmeye çalıştı" dedi.
Erhan Kanioğlu ile dört yıldır süren boşanma davanız sonuçlandı. Bu dava sürecinde neler yaşadınız?
Dört yıl oldu ama kızım doğduğundan beri hayatım karakollarda geçti. Ben hamileyken başladı evliliğimde sorunlar. Evlenmeden önce Erhan çok farklıydı. Bana karşı çok kibardı. İnsanlar değişebilir ama Erhan hamile kaldıktan sonra bambaşka bir insan oldu. Bakın, bazıları sanıyor ki ben Erhan'la zengin olduğu için evlendim. Bu doğru değil. Erhan'la tanıştığımda maddi olarak zor bir süreçteydi. Evliliğimizin ilk yıllarında da iflasın eşiğine gelmişti. Hamilelik dönemimde maddi olarak toparlanmaya başladı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maddi olarak güçlendikçe Erhan zalimleşti.
Kızınızın velayetinin sizden alındığını duyunca neler hissettiniz?
Yıkıldım. İntihar etmek istedim, hâlâ aynı şeyi hissediyorum. Eskiden insanlar neden hayatına son verir diye düşünürdüm. Şimdi anlıyorum, insan hayatının anlamını kaybederse artık yaşamak bile istemiyor. Beni hayata bağlayan tek şey kızım. Kızım olmadan yaşamamın bir anlamı yok benim için. Erhan boşanma sürecinde kızımı kaçırmıştı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sayesinde kızım bulundu ve kavuştuk. Velayeti o aldı. Erhan eminim bundan sonra kızımı bir daha bana göstermeyecek. Erhan'dan dolayı kızımın Avrupa vatandaşlığı var. Oraya götürürse zaten bir daha onu bulmam imkansız. Eğer onu bir daha göremezsem, hayatıma son veririm. Benim için nefes almamın bile anlamı yok artık.
"ONUN GİBİ GÜÇLÜ VE ZENGİN DEĞİLİM"
Şu aşamada neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Biraz önce de söylediğim gibi; Erhan kızımı kaçırdığında bana İçişleri Bakanımız destek vermişti ve kızıma kavuşturmuştu beni. Bakın ben Erhan gibi güçlü ve maddi olarak zengin biri değilim. Ama bu davamda haklıyım. Cumhurbaşkanımız her zaman kadınları destekleyen bir lider. Eşi sayın Emine Erdoğan hep kadınların yanındadır. Sizin aracılığınızla buradan Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye seslenmek istiyorum: Lütfen bana yardım edin. Eski eşimin kızımı benden ayırmasına izin vermeyin. Kızımı kaybetmemek için büyük mücadele verdim. Kızım 6 yaşında. Anne sevgisine ve ilgisine ihtiyacı var. Ben onsuz yaşayamam.