Enkazdan çıkarılan cesetlerde Taha Duymaz'ın kolyesi... Son durumu açıklandı öldü mü yaşıyor mu derken acı haber geldi: "Tanınmaz halde..."
Enkazdan çıkarılan cesetlerde Taha Duymaz'ın kolyesi... Son durumu açıklandı öldü mü yaşıyor mu derken acı haber geldi. Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın yaşadığı evden enkaz çalışmalarını anbean paylaşmaya devam ederken verdiği son bilgi kahretti. Hatay'da göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber alınamıyor. Hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı merak ediliyordu. Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade eden Ragıp Narin, enkaz altından çıkarılan cesetlerin yüzlerinin tanınmaz halde olduğunu açıkladı ve ardından Taha Duymaz'ın kolyesiyle ilgili yeni bilgi geldi.
17.02.2023 09:16 - Son Güncelleme: 17.02.2023 09:31
"TANINMAZ HALDE..."
Enkazdan çıkarılan cesetlerde Taha Duymaz'ın kolyesi... Son durumu açıklandı öldü mü yaşıyor mu derken acı haber geldi.
TAHA DUYMAZ SON DURUMU
Taha Duymaz'ın günlerdir altında olduğu enkazın son durumunu sosyal medyada Ragıb Narin paylaştı. Narin paylaşımında "Çalışma sabahtan beri devam ediyor" dedi.
Ardından 16 Şubat akşamı yeni açıklama yapan Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade etti.