Eniştesinin tecavüzüne uğrayan 40 yaşındaki adam Müge Anlı’yı çileden çıkarmıştı! Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Abdurrahman Çığ dosyası! Detaylar...

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ ve ailesi eniştesi tarafından gördüğü muamele nedeniyle Müge Anlı'ya başvurmuştu. Tek isteği evlenip bir yuva kurmak olan Çığ'ı başına öyle şeyler gelmiş ki Müge Anlı dahil herkes ağzı açık dinledi.