Enis Arıkan ve Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik teklifi videosunu ti’ye aldı ortalık yıkıldı! Ünlü şarkıcı bakın ne tepki verdi
Enis Arıkan ve Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik teklifi videosunu ti'ye aldı, ortalık yıkıldı! Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, müjdeli haberi sevgilisiyle çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayarak duyurdu. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan paylaşıma Enis Arıkan ve Selin Şekerci'den esprili bir yanıt geldi. İkili, Hadise ve Mehmet Dinçerler'in videosuna benzer bir paylaşımda bulunarak sosyal medyayı adeta kırdı geçirdi. Çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya ilk yorum ise Eda Ece'den geldi. İşte o paylaşım...
21.01.2022 22:45
- Son Güncelleme: 21.01.2022 23:02
Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çiftten sonunda beklenen haber geldi. Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in büyük aşkında evlilik yolunda ilk adım atıldı.
Sosyal medya hesabından sevgilisinin kollarında videosunu paylaşan Hadise "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" notunu düştü ve kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyada bomba etkisi yaratan paylaşıma Enis Arıkan ve Selin Şekerci'den esprili bir yanıt geldi.