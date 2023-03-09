Engincan Ural, eşini makyajsız paylaştı! Boşanacakları iddia edilmişti! Hakan Ural’ın gelini Merve Kaya’nın son halini görenler: ’Bu kadar da olmaz’

Hakan Ural ve Sibel Can 1988 - 1999 yılları arasında evli kalmıştı. Ural, Sibel Can ile yaptığı evlilikle ilgili, '' Sibel'le evliyken Engincan 6-7 yaşlarındaydı, Melisa da 5 yaşındaydı. Ayrıldık, kısmet. Fakat 40'ımızdan sonra, ikinci evliliğimizde şimdilik muvaffak olduğumuz görülüyor.'' demişti.