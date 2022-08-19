Engincan, Melisa ve Gisella adında üç evladı olan Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Sibel Can o haşin bakışlara vurulmuştur kesin"

HAKAN URAL'IN ANNE VE ABABSI ARASINDA NELER YAŞANDI?

Hakan Ural'ın tek gecelik bir birliktelikten olduğunu söyleyen Selçuk Ural, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı" dedi.