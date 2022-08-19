Engincan, Melisa ve Gisella adında üç evladı olan Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Sibel Can o haşin bakışlara vurulmuştur kesin"
Engincan, Melisa ve Gisella adında üç evladı olan Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı. Geçtiğimiz haftalarda babası Selçuk Ural ve annesi Ceyhan Cem ile gündeme gelen Hakan Ural Instagram'dan gençlik halini paylaştı. Ural'ın sert bakışlı haline sosyal medyada, "Sibel Can o haşin bakışlara vurulmuştur kesin" yorumları yapıldı. Sibel Can'a aşık olan ve 11 yıl evli kalan Ural, ardından gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Ural sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden...
"SİBEL CAN O HAŞİN BAKIŞLARA VURULMUŞTUR KESİN"
Engincan, Melisa ve Gisella adında üç evladı olan Hakan Ural paylaştı sosyal medya yıkıldı.
Anne ve babasıyla ilgili yaşadıklarıyla geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Hakan Ural, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti..
Gençlik halini paylaşan Hakan Ural'ın bu karesine, "Sibel Can o haşin bakışlara vurulmuştur kesin" yorumları yapıldıs osyal medyada...
HAKAN URAL'IN ANNE VE ABABSI ARASINDA NELER YAŞANDI?
Hakan Ural'ın tek gecelik bir birliktelikten olduğunu söyleyen Selçuk Ural, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı" dedi.