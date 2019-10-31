Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti
Fatmagül'ün Suçu ne?, Diriliş Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Hakan:Muhafız gibi dizilerde rol alan oyuncu Engin Öztürk, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Önceki akşam bir restorandan çıkarken görüntülenen Engin Öztürk, görenleri şaşırttı. Nedeni ise annesi. Engin Öztürk'ün annesi ile olan benzerliği göz ardı edilecek gibi değil. İşte başta Engin Öztürk olmak üzere ünlülerin anneleri.
31.10.2019 10:54
- Son Güncelleme: 31.10.2019 11:11
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