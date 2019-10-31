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Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti

Fatmagül'ün Suçu ne?, Diriliş Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, Hakan:Muhafız gibi dizilerde rol alan oyuncu Engin Öztürk, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Önceki akşam bir restorandan çıkarken görüntülenen Engin Öztürk, görenleri şaşırttı. Nedeni ise annesi. Engin Öztürk'ün annesi ile olan benzerliği göz ardı edilecek gibi değil. İşte başta Engin Öztürk olmak üzere ünlülerin anneleri.

31.10.2019 10:54 - Son Güncelleme: 31.10.2019 11:11
Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteren Engin Öztürk, sessizliğini koruyordu. Öztürk, önceki akşam babası Erdoğan Öztürk ve annesi Nermin Öztürk ile akşam yemeğine çıktı.

Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti

Mekandan annesi Nermin Hanım'la çıkan oyuncunun annesi olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti

İŞTE ENGİN ÖZTÜRK'ÜN ANNESİ VE BABASI

Aile yemeği yediklerini belirten Öztürk, "Yeni bir proje var mı?" diye soran gazetecilere "Birkaç görüşmem oldu. Şu an net bir durum yok" yanıtını verdi.

Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti
Engin Öztürk anasının kuzu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ünlü isimlerin anneleri ve babaları özellikle en çok merak edilenlerden biri. İşte ünlülerin anneleri.

EDİS

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