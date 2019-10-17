Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu!

Engin Altan Düzyatan'ın son hali! Diriliş Ertuğrul'da canladırdığı Ertuğrul bey karakteri ile gönüllere taht kuran ve sadece Türkiye'de değil dünyada hayran kitlesi oluşan Engin Altan Düzyatan şimdi ne yapıyor oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda merakları dindirelim Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor. Yeni projesi için imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan adeta bambaşka biri oldu. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri. Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve sunucudur. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.

17.10.2019 09:13 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





