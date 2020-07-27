Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'a kargoyla gelen paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın torunu Aslışah Alkoçlar, korkuyla savcılığa koştu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızına gelen kanlı kargonun detayları...
Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.
TANITIM AMAÇLIYMIŞ
Yürütülen sorutşrumada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, , eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.