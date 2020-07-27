Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

TANITIM AMAÇLIYMIŞ

Yürütülen sorutşrumada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, , eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.