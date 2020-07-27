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Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'a kargoyla gelen paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın torunu Aslışah Alkoçlar, korkuyla savcılığa koştu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızına gelen kanlı kargonun detayları...

27.07.2020 14:24 - Son Güncelleme: 27.07.2020 14:39
Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

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Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

TANITIM AMAÇLIYMIŞ
Yürütülen sorutşrumada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, , eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Sabah'ın haberine göre; şüpheli H.G hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğu ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin 2 de çocukları dünyaya geldi.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızına kanlı kargo şoku! Paketin içinden nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı çıktı

Magazin camiasının yakından takip ettiği aile, geçtiğimiz günlerde Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

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