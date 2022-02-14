Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! "Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim"
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden peş peşe paylaşımlar geliyor... Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. 2015 yılında evlenen ve iki evlada sahip olan çiftin romantik paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu... Neslişah Alkoçlar, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu...
14.02.2022 15:43
- Son Güncelleme: 14.02.2022 16:29
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Magazin dünyasının ünlü isimleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde peş peşe paylaşımlar yapıyor. Instagram bugün aşk mesajlarıyla adeta doldu taştı!