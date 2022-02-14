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Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! "Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim"

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! "Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim"

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden peş peşe paylaşımlar geliyor... Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. 2015 yılında evlenen ve iki evlada sahip olan çiftin romantik paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu... Neslişah Alkoçlar, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu...

14.02.2022 15:43 - Son Güncelleme: 14.02.2022 16:29
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Magazin dünyasının ünlü isimleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde peş peşe paylaşımlar yapıyor. Instagram bugün aşk mesajlarıyla adeta doldu taştı!

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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim

Bu kareleri "En doğalından en duygulusundan bir teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için!" notuyla paylaşan Neslişah kısa sürede gündem oldu.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim

Engin Altan Düzyatan ise eşiyle bu karesini paylaştı.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! Kollarına sarıp aşkın en samimisini yaşattığın için teşekkür ederim sevgilim

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