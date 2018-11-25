Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve bir işadamını, "Valilik özel kalem müdürlüğünden arıyoruz. Akülü araba alacağız" diye dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık için şikâyetlerin geri çekilmesine rağmen savcı, 3.5 yıla kadar hapis istedi.