Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

Engin Altan Düzyatan dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulumuştu. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve bir işadamını dolandıran 2 zanlı için Cumhuriyet Savcısı, mağdurların şikâyetinden vazgeçmelerine rağmen tutuksuz iki sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi... Engin Altan Düzyatan ve işadamı Emre Kural'ın şikâyetlerini geri çekmesine rağmen 2 zanlı, 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. "Akülü araba alacağız" diyerek 2 kişi tarafından dolandırılan Engin Altan Düzyatan kimdir?

25 Kasım 2018 Pazar, 10:27:31 Güncelleme: 10:33:25
Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve bir işadamını, "Valilik özel kalem müdürlüğünden arıyoruz. Akülü araba alacağız" diye dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık için şikâyetlerin geri çekilmesine rağmen savcı, 3.5 yıla kadar hapis istedi.

Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile işadamı Emre Kural'ı, "Valilik özel kalem müdürlüğünden arıyoruz. Akülü araba alacağız" diye dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanığın davası sürüyor.

Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen ikinci duruşmada mağdurlardan işadamı Emre Kural'ın avukatı, "Bizim zararımız karşılanmıştır. Şikâyetimiz yoktur" dedi. Davası ayrılarak Beykoz Adliyesi'ne gönderilen diğer mağdur Engin Altan Düzyatan'ın da şikâyetinden vazgeçeceği bildirildi.

Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

Ancak Cumhuriyet Savcısı, mağdurların şikâyetinden vazgeçmelerine rağmen tutuksuz iki sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?

Sanıklar Hacı Emin C. ve Utku Kemal K. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak 1 yıldan 3.5'ar yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme karar için duruşmayı erteledi.

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