Engin Altan Düzyatan şikayetini geri çekti, savcı hapis istedi! Engin Altan Düzyatan kimdir?
Engin Altan Düzyatan dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulumuştu. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve bir işadamını dolandıran 2 zanlı için Cumhuriyet Savcısı, mağdurların şikâyetinden vazgeçmelerine rağmen tutuksuz iki sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi... Engin Altan Düzyatan ve işadamı Emre Kural'ın şikâyetlerini geri çekmesine rağmen 2 zanlı, 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. "Akülü araba alacağız" diyerek 2 kişi tarafından dolandırılan Engin Altan Düzyatan kimdir?
25 Kasım 2018 Pazar, 10:27:31 Güncelleme: 10:33:25
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