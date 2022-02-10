Engin Akyürek'in rol arkadaşı Asu'ydu... 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin güzeli Sevtap Özaltun son haliyle ortalığı kasıp kavurdu
Engin Akyürek'in rol arkadaşı Asu'ydu... 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin güzeli Sevtap Özaltun son haliyle ortalığı kasıp kavurdu... "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Asu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, bir süredir ortalarda görünmüyor. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun, Instagram'da ise oldukça aktif... Güzelliği ile hayran bırakan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin Asu'su Sevtap Özaltun son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
10.02.2022 13:33
- Son Güncelleme: 10.02.2022 13:38
Engin Akyürek'in rol arkadaşı Asu'ydu... 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin güzeli Sevtap Özaltun son haliyle ortalığı kasıp kavurdu...
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Sevtap Özaltun Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Son haliyle hayran bırakan Sevtap Özaltun kısa sürede gündem oldu. İşte 12 Eylül 1984 tarihinde Artvin'de dünyaya gelen Sevtap Özaltun başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...