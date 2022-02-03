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Haberler Magazin Emre Karayel'i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

Emre Karayel'i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

Emre Karayel'i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı ünlü oyuncu Emre Karayel... Instagram hesabından paylaştığı acı haberle gündeme gelen Emre Karayel, büyük bir yıkım yaşadı. Babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu, paylaşımına yazdığı notla sevenlerini de üzdü.

03.02.2022 13:57 - Son Güncelleme: 03.02.2022 13:57
Emre Karayel’i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

EMRE KARAYEL'İ KAHREDEN ÖLÜM HABERİ!

Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

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Emre Karayel’i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile evlenen Emre Karayel geçtiğimiz hafta baba oldu. Özel bir hastanede sezaryenle doğan, üç buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyundaki erkek bebeğin adı Can oldu.

Emre Karayel’i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

Karayel'in mutluluğu yerini buruk bir acıya bıraktı.

Emre Karayel’i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

Oyuncu Emre Karayel'in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti. Emre Karayel, aldığı acı haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.

Emre Karayel’i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...

Karayel paylaşımına, "Canımız babamız Öcal KARAYEL vefat etmiştir. Cenazesi bugün (03.02.2022) Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun." ifadelerini yazdı.

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