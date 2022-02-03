Emre Karayel'i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı...
Emre Karayel'i kahreden ölüm haberi! Daha bir hafta önce Can adını verdiği ilk evladını kucağına almıştı ünlü oyuncu Emre Karayel... Instagram hesabından paylaştığı acı haberle gündeme gelen Emre Karayel, büyük bir yıkım yaşadı. Babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu, paylaşımına yazdığı notla sevenlerini de üzdü.
03.02.2022 13:57
- Son Güncelleme: 03.02.2022 13:57
2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile evlenen Emre Karayel geçtiğimiz hafta baba oldu. Özel bir hastanede sezaryenle doğan, üç buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyundaki erkek bebeğin adı Can oldu.
Oyuncu Emre Karayel'in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti. Emre Karayel, aldığı acı haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.