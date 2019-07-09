Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma ve velayet davasında karşılıklı şok eden suçlamalar devam ediyor. Boşanma sürecinde olan çiftlerden Yağmur Sarnıç, bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında Emre Aşık'ı FETÖ'cülükle suçladı. Ardından travestilerle ilişkisi olduğunu söyleyen Yağmur Sarnıç'ın sözleri sonrasında stüdyoda tansiyon yükseldi. İşte Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'ın olay yaratan sözleri...
İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER!
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki problemler, henüz çözüme kavuşamadı. Hukuk önünde haklarını arayan ikili, bir kanalda yayınlanan magazin programında karşı karşıya geldi. Emre Aşık, kendisinin haklı olduğunu uzun süre anlattı. Aşık'ın açıklamalarının ardından Yağmur Sarnıç, telefonla canlı yayına bağlandı ve şok eden açıklamalarda bulundu!
NELER YAŞANMIŞTI?
Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu. Eşinin kendisini aldattığı ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle velayet davası açan Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çocuklarını annelerinden almıştı. Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç çocuklarına 1 hafta sonra kavuştu. Çocukların geçici velayeti babaya verilince Yağmur sinir krizi geçirmişti.
YAĞMUR SARNIÇ'IN ÇOCUKLARINA KAVUŞMA ANI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN