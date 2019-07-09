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Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma ve velayet davasında karşılıklı şok eden suçlamalar devam ediyor. Boşanma sürecinde olan çiftlerden Yağmur Sarnıç, bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında Emre Aşık'ı FETÖ'cülükle suçladı. Ardından travestilerle ilişkisi olduğunu söyleyen Yağmur Sarnıç'ın sözleri sonrasında stüdyoda tansiyon yükseldi. İşte Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'ın olay yaratan sözleri...

09.07.2019 14:45 - Son Güncelleme: 09.07.2019 14:45
Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

YAĞMUR SARNIÇ'TAN ŞOK EDEN SÖZLER!

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, ilk kez bir kanalda yayınlanan magazin programında karşı karşıya geldi. Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı FETÖ'cülükle suçladı; ardından da travestilerle ilişkisi olduğunu söyledi.

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki problemler, henüz çözüme kavuşamadı. Hukuk önünde haklarını arayan ikili, bir kanalda yayınlanan magazin programında karşı karşıya geldi. Emre Aşık, kendisinin haklı olduğunu uzun süre anlattı. Aşık'ın açıklamalarının ardından Yağmur Sarnıç, telefonla canlı yayına bağlandı ve şok eden açıklamalarda bulundu!

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

"EMRE AŞIK FETÖ'CÜ"

Oldukça sinirli olduğu anlaşılan Sarnıç, Emre Aşık'ın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Emre Aşık ise hakkında yapılan yapılan soruşturmada hiçbir suçun bulunamadığını hatırlattı ve FETÖ'cülüğü kabul etmedi.

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

TRAVESTİLERLE İLİŞKİN VAR SUÇLAMASI

Yağmur Sarnıç'ın iddiaları bununla da bitmedi. Sarnıç'ın "Travestilerin evinde ne işin vardı ulan" diye bağırması, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

NELER YAŞANMIŞTI?

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu. Eşinin kendisini aldattığı ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle velayet davası açan Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çocuklarını annelerinden almıştı. Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Yağmur Sarnıç çocuklarına 1 hafta sonra kavuştu. Çocukların geçici velayeti babaya verilince Yağmur sinir krizi geçirmişti.

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