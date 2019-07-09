Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok açıklama: Hem FETÖ'cüsün hem de travestilerle... Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma ve velayet davasında karşılıklı şok eden suçlamalar devam ediyor. Boşanma sürecinde olan çiftlerden Yağmur Sarnıç, bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında Emre Aşık'ı FETÖ'cülükle suçladı. Ardından travestilerle ilişkisi olduğunu söyleyen Yağmur Sarnıç'ın sözleri sonrasında stüdyoda tansiyon yükseldi. İşte Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'ın olay yaratan sözleri...

09.07.2019 14:45 - Son Güncelleme: 09.07.2019 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





