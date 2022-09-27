Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı
Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, saha sonra şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da ekledi. Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, son olarak Orhan Korhan karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını ile izleyici karşısına çıktı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Altuğ, özellikle 7 sene aynı yastığa baş koyduğu Çağla Şıkel'le yaptığı evlilikle çok konuşuldu. Ünlü oyuncu son olarak ise büyük oğlu Kuzey'le gündeme geldi. Altuğ'un Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Kuzey son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Emre Altuğ'un gözünden sakındığı oğlu...
27.09.2022 01:24 - Son Güncelleme: 27.09.2022 01:24
1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, bu esnada tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.
Son olarak Orhan Korhan karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını ile izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.