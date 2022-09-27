Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

Altuğ özellikle 4 sene ilişki yaşadığı Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. 2008 yılına Çağla Şıkel'le nikah masasına oturan Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu.