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Haberler Magazin Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, saha sonra şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da ekledi. Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, son olarak Orhan Korhan karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını ile izleyici karşısına çıktı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Altuğ, özellikle 7 sene aynı yastığa baş koyduğu Çağla Şıkel'le yaptığı evlilikle çok konuşuldu. Ünlü oyuncu son olarak ise büyük oğlu Kuzey'le gündeme geldi. Altuğ'un Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Kuzey son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Emre Altuğ'un gözünden sakındığı oğlu...

27.09.2022 01:24 - Son Güncelleme: 27.09.2022 01:24
Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, bu esnada tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.

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Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem ile büyük bir çıkış yakalayan Altuğ, oyunculuk sevdasından da vazgeçmedi ve Tatlı Hayat, Lise Defteri, Sensiz Olmuyor gibi dizilerde rol aldı.

Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

Son olarak Orhan Korhan karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını ile izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

Altuğ özellikle 4 sene ilişki yaşadığı Çağla Şıkel ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. 2008 yılına Çağla Şıkel'le nikah masasına oturan Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu.

Emre Altuğ’un gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Annesi Çağla Şıkel’e benzetilen Kuzey son haliyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun büyük oğlu Kuzey'in son halini gören ise hayran kaldı.

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