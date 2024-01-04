Emre Altuğ Çağla Şıkel'le neden boşandıklarını yıllar sonra açıkladı boğazı düğümlendi "Bu beni bir süre oyaladı 6 ayımı aldı"

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemde adı rol arkadşaı Gözde Kansu ile sık sık aşk dedikodularına karışan Emre Altuğ, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Altuğ'un Çağla Şıkel'le neden boşandıklarına dair yıllar sonra yaptığı açıklama ise magazin gündemine bir anda bomba gibi düştü.