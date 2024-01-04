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Emre Altuğ Çağla Şıkel'le neden boşandıklarını yıllar sonra açıkladı boğazı düğümlendi "Bu beni bir süre oyaladı 6 ayımı aldı"

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemde adı rol arkadşaı Gözde Kansu ile sık sık aşk dedikodularına karışan Emre Altuğ, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Altuğ'un Çağla Şıkel'le neden boşandıklarına dair yıllar sonra yaptığı açıklama ise magazin gündemine bir anda bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:22 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:44
Emre Altuğ Çağla Şıkel’le neden boşandıklarını yıllar sonra açıkladı boğazı düğümlendi Bu beni bir süre oyaladı 6 ayımı aldı 1

54 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'dan çarpıcı açıklamalar...

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le neden boşandıklarını yıllar sonra açıkladı boğazı düğümlendi Bu beni bir süre oyaladı 6 ayımı aldı 2

Bir dönemin çapkınlarından biri olan Emre Altuğ, 2008 yılında ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'le hayatını birleştirdi. 2015 yılında biten bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu oldu.

Emre Altuğ Çağla Şıkel’le neden boşandıklarını yıllar sonra açıkladı boğazı düğümlendi Bu beni bir süre oyaladı 6 ayımı aldı 3

Magazin dünyasının parmak gösterilen çiftlerinden biriyken bir anda boşanan çiftin ayrılığı o dönemin en çok konuşulan konularından biri olurken, ayrılık nedenine dair net bir açıklama hiçbir zaman gelmedi.

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