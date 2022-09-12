Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’in estetiksiz halini gören tanıyamadı! 9 yıllık evliliği çift terapisti de kurtaramamıştı! ’Emrah bile tanıyamaz’ 2002 yılında...

Ünlü şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer 2014 yılında aile arasında düzenledikleri bir törenle dünyaevine girmişti. Boşanma kararı almadan önce çift terapistine de gittikleri konuşulan çift kavgalarının sona ermemesi sonucunda fikir ayrılıkları ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.