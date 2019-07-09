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Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

Adriana Lima, Metin 1.5 yıllık sevgilisi Metin Hara'dan sonra aşkı yine bir Türk erkeğinde buldu. Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülenen Adriana Lima'yı görenler şok oldu. Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi ve daha sonra dünyaca ünlü dergiler ve markalarla çekimleri başladı. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz Kasım ayında 18 yıl üst üste podyuma çıktığı Victoria's Secret'a veda etti. Metin Hara ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Lima, kış aylarında ayrıldığı Hara'yı unutarak Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Fotoğraflarda Adriana Lima'yı görenler şok oldu.

09.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 09.07.2019 11:10
Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

Adriana Lima, geçtiğimiz gün Türk iş adamı Emir Uyar ile birlikte görüntülendi. Magazin gündemine bomba etkisi yaratan bu birliktelikten sonra gözler Metin Hara'ya çevrildi. Hara'nın, 1.5 yıl aşk yaşadı sevgilisi Adriana Lima'nın, Emir Uyar ile birlikteliğine vereceği tepki merak konusu oldu. Adriana Lima ile Emir Uyar'ın fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Lima hayranları ikinci bir şok daha yaşadı.

Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

Fit görünümü ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan eski melek Adriana Lima, son dönemlerde aldığı kilolarla herkesi şok etti.

Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

Özellikle karın ve boyun bölgesindeki değişim, Lima hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

İşte Adriana Lima'nın son hali...

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