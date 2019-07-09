Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'yı görenler şok oldu! Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın son hali...

Adriana Lima, Metin 1.5 yıllık sevgilisi Metin Hara'dan sonra aşkı yine bir Türk erkeğinde buldu. Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülenen Adriana Lima'yı görenler şok oldu. Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi ve daha sonra dünyaca ünlü dergiler ve markalarla çekimleri başladı. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz Kasım ayında 18 yıl üst üste podyuma çıktığı Victoria's Secret'a veda etti. Metin Hara ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Lima, kış aylarında ayrıldığı Hara'yı unutarak Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Fotoğraflarda Adriana Lima'yı görenler şok oldu.

09.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 09.07.2019 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





