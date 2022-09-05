Emir Sarıgül ile Bodrum tatili fena ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi adeta saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...
Emir Sarıgül ile Bodrum tatili fena ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi adeta saray yavrusu: 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu... İçinde yok yok! Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, temmuz ayında Bodrum tatilinde yakayı ele verdi. Torba'da görüntülenen ünlü çift o görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya gündeminde olan Sibel Can'ın evi merak konusu oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can'ın Beykoz'daki villasını gören hayran kaldı. 1200 m2 evde 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunuyor. İşte Sibel Can'ın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri..
05.09.2022 17:33 - Son Güncelleme: 05.09.2022 17:33
7 BANYO, KUAFÖR SALONU, MÜZİK KAYIT STÜDYOSU...
Emir Sarıgül ile Bodrum tatili fena ifşa olmuştu... Sibel Can'ın evi adeta saray yavrusu!
Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra ilk kez geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum tatilinde kameralara takıldı.
Sibel Can ile İş insanı Emir Sarıgül, Bodrum Torba'da arkadaş grubuyla sohbet etti. Sarıgül bir ara cep telefonundan gündemdeki son siyasi gelişmeleri takip etti.
Sibel Can'ın sohbet sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. İkili ilerleyen saatlerde beraber uzaklaştı.