Emine Ün'ün kızı Duru'yu görün bir de! Güzelliğiyle annesinin pabucunu dama atıyor...

Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor Emine Ün. kKızı Duru ile fotoğraflarıyla sosyal medya gündeminde yer alan Emine Ün ve kızını görenler, anne-kızın benzerliğine şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Mavi gözleri ile yıllar önce de dikkatleri üzerine çeken Emine Ün'ün kızı Duru yeni yaşına girdi. 2004 doğumlu olan Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

07.02.2021 12:21 - Son Güncelleme: 07.02.2021 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





