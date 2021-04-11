Emine Ün'ün kızı Duru sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle annesinin pabucunu dama atan Duru'ya bakın...

Emine Ün'ün kızı Duru sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle annesinin pabucunu dama atan Duru, Emine Ün'ün Instagram'ında ortaya çıktı. Anne-kızın benzerliğini görenler şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Mavi gözleri ile yıllar önce de dikkatleri üzerine çeken Emine Ün'ün 2004 doğumlu olan kızı Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

11.04.2021 11:02 - Son Güncelleme: 11.04.2021 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





